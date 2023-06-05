Росгвардия по Краснодарскому краю ведет набор на службу по контракту Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Росгвардия по Краснодарскому краю проводит набор на службу по контракту. Кандидатов отправят в воинскую часть, дислоцированную в Донецке.

На службу приглашают желающих в возрасте от 18 лет. Требуется наличие основного общего образования для граждан, прошедших военную службу по призыву (пребывающих в запасе), наличие высшего или среднего профессионального образования для граждан, не проходивших военную службу по призыву (не пребывающих в запасе)ю

В том числе необходимы категория годности по состоянию здоровья, подходящая для поступления на военную службу по контракту в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии (признанный годным к военной службе или годным к военной службе с незначительными ограничениями), и отсутствие судимости.

Кандидатам гарантируют увеличенное денежное довольствие, дополнительные надбавки. При заключении контракта на срок от одного года рассчитана единовременная выплата - 195 тысяч рублей. Кроме того, гарантируется бесплатное медицинское обеспечение, ежегодный оплачиваемый отпуск (от 45 суток), период службы в ДНР засчитывается в льготном исчислении (1 день службы за 3 дня), предоставляются льготы «Ветерана боевых действий», льготные путевки в ведомственные санатории и другие социальные гарантии и компенсации, которые предусмотрены законодательством РФ.

Получить дополнительную информацию можно по телефону 8(861) 293-98-39.