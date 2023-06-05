Результаты участия кубанских предприятий в нацпроекте «Производительность труда» превысили 50 млрд рублей

На Кубани к нацпроекту присоединились более 250 предприятий Фото: admkrai.krasnodar.ru

Экономический эффект от участия кубанских предприятий в нацпроекте «Производительность труда» превысил 50 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

В настоящее время бережливые технологии внедряют более чем на 250 производствах края. Кубань лидирует среди других регионов по этому показателю.

– Без дополнительных затрат и при поддержке сертифицированных экспертов предприятия сокращают время протекания процессов, увеличивают объем выпускаемой продукции и ее качество, – отметил глава региона. – Они на собственном примере видят положительные результаты, и заинтересованы в дальнейшей оптимизации производств.

Эксперты федерального или регионального центров компетенций изучают предприятия, ищут участки с наибольшими потерями, выделяют простой оборудования, нерациональную логистику, наличие брака и лишние передвижения персонала. После этого подготавливается план по оптимизации производства. Кроме того, руководители и сотрудники обучаются на специальных курсах. В 2023 году их уже прошли свыше 3,2 тыс. человек.

Для предприятий, которые присоединились к нацпроекту, доступны различные виды господдержки. Так, производства могут воспользоваться льготными займами Фонда развития промышленности, инвестиционным вычетом по налогу на прибыль до 90%, «обнулением» налога на имущество и субсидиями с повышающим коэффициентом.