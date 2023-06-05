В Кошехабльском районе Адыгеи введен режим ЧС

В Адыгее введен режим ЧС. Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Адыгее.

В Адыгее введен локальный режим ЧС после того, как из-за обильных осадков и сбегания склоновых вод подтопило около 90 придомовых территорий в ауле Ходзь, 50 придомовых территорий в Вольненском сельском поселении Кошехабльского района и еще 50 придомовых территорий в станице Кужорской Майкопского района.

- Социально- значимые объекты в зону подтопления не попали. Но в некоторые домовладения вода зашла. Принято решение о введении режима ЧС в Кошехабльском районе. Там уже приступили к оценке ущерба комиссии, - сообщил глава ГУ МЧС России по Адыгее Станислав Илющенко.

В ликвидации последствий задействованы 59 человек и 25 единиц техники. На территории республики продолжает действовать экстренное предупреждение по комплексу неблагоприятных явлений.