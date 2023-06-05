На Кубани остаются потопленными 39 придомовых территорий и 16 домовладений

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В Краснодарском крае спасатели продолжают борьбу с разгулом стихии. По состоянию на 20:30 5 июня на территории двух муниципалитетах остаются подтопленными 39 придомовых территорий и 16 домовладений.

- Сильнее всего пострадал Лабинский район. Здесь зашла на 29 придомовых территорий и в 14 домовладений, - уточнили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В Армавире продолжаются работы по откачке воды из 10 придомовых территорий и двух домовладений. Всего к ликвидации последствий прохождения участвуют 181 человек и 94 единицы техники.