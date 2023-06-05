Диана Арбенина заявила о переносе концерта в Краснодаре на середину июля

Диана Арбенина записала обращение к поклонникам. Фото: скриншот.

Краснодарские поклонники группы «Ночные снайперы» наконец-то получили ясность по поводу концертов коллектива. Лидер команды заявила, что выступление переносится с июня на июль 2023 года. Диана Арбенина пояснила, что причина кроется в ее плохом самочувствии.

- Я очень надеялась, что сила духа и состояние здоровья после падения позволят мне встать к началу нашего июньского тура. Но я не смогу сейчас собрать Дворцы спорта, - прокомментировала Диана Арбенина

В Краснодаре певица должна была выступить во Дворце спорта «Олимп». Концерт был запланирован на 12 июня. Предварительно, шоу перенесено на середину июля, но точные даты не известны.