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НовостиЗвезды5 июня 2023 19:30

Диана Арбенина заявила о переносе концерта в Краснодаре на середину июля

"Ночные снайперы" передумали выступать в Краснодаре в июне
Евгения ХАЛИКОВА
Диана Арбенина записала обращение к поклонникам. Фото: скриншот.

Диана Арбенина записала обращение к поклонникам. Фото: скриншот.

Краснодарские поклонники группы «Ночные снайперы» наконец-то получили ясность по поводу концертов коллектива. Лидер команды заявила, что выступление переносится с июня на июль 2023 года. Диана Арбенина пояснила, что причина кроется в ее плохом самочувствии.

- Я очень надеялась, что сила духа и состояние здоровья после падения позволят мне встать к началу нашего июньского тура. Но я не смогу сейчас собрать Дворцы спорта, - прокомментировала Диана Арбенина

В Краснодаре певица должна была выступить во Дворце спорта «Олимп». Концерт был запланирован на 12 июня. Предварительно, шоу перенесено на середину июля, но точные даты не известны.