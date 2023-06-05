В Краснодаре пройдет выставка картин «Все советские люди»

В Краснодаре пройдет выставка советских художников. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодаре с 8 по 25 июня пройдет выставка картин «Все советские люди». В Краснодарском краевом художественном музее имени Ф.А. Коваленко будут представлены работы 35 художников, творивших в середине XX столетия.

- Живописные и графические работы авторов включают в себя портреты советских людей различных профессий и возрастов из разных точек СССР. Также на выставке будут представлены пейзажи и натюрморты, отражающие советскую жизнь второй половины ХХ столетия, - рассказали организаторы выставки.

Среди авторов значительное количество художников-фронтовиков. В составе экспозиции работы Александра Пушнина, заслуженного художника РСФСР Олега Ломакина и народного художника России Виктора Рейхета.