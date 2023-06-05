В Оперштабе Кубани заявили, что в регион не привозили смертельно опасный напиток «Мистер Сидр»

В Краснодарском крае начали проверку точек, торгующих слабоалкогольными напитками. Фото: Иван ВИСЛОВ

В департаменте потребсферы и регулирования рынка алкоголя Кубани заявили, что в край не поступал напиток, ставший причиной смерти людей в других регионах. По данным единой информационной системы, отгрузка напитка «Мистер Сидр» кубанскими предприятиями не производилась. И в магазины он не поступал.

- По поручению губернатора Вениамина Кондратьева во все торговые сети региона отправлены рекомендации: если продукция, ставшая причиной отравления и гибели людей, поступит – ее следует немедленно изъять из продажи и проинформировать об этом департамент, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Употребление «Мистера Сидра» привело к отправлению 43 жителей Ульяновской области, 16 из них умерли. Затем случаи отравления начали регистрировать в Ижевске, Самарской области и в Нижнем Новгороде.