Узнали, где будут отключения света в Сочи 6 июня 2023 года

В Сочи не будет света. Фото: Антон ФОКИН

В Сочи 6 июня не будет света на десятках улиц. Электроэнергию отключат из-за планово-предупредительных работ на несколько часов с 7:00 до 20:00.

Уточняется, что электричество выключат на улицах Мостовая, Светогорская, Прогресс, Волгоградская, Лавровая, Аллейная, Просвещения, Чкалова, Лазурная, Прибрежная, Саят-нова, Земляничная, Изобильная, Пограничная, Фундучная, Армянская, Московская 5, Пластунская и Джапаридзе.

Также в зону отключения попадут улицы Высокогорная, Виноградная, Краснодонская, Тепличная, Буковая, Ветеринарная, Львовская, Оливковая, 55 КМ.

Кроме того, света не будет на переулках Западный, Чкалова, Прибрежный; Армянский, Комбинатовский, Ветеринарный, Донской и Юртовский

Без благ цивилизации останутся и жители садовых товариществ «Железнодорожник», «Медик», «Лесное", «Вишневый», «Теплотехник», «Урожай», «Сады», «Спутник», «Авторемонтник» и «Восход».