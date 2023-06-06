Прямые рейсы из Сочи на Дальний Восток вновь возобновили. Фото: Олег УМАРОВ

Прямые рейсы из Сочи на Дальний Восток вновь возобновили. Первый самолет отправился 5 июня в Хабаровск. В этот город рейсы будут осуществляться по понедельник и средам в 10:30 часов. Полеты возобновила авиакомпания iFly.

Кроме этого, с 9 июня можно будет улететь во Владивосток. Полеты из Сочи начнут осуществляться по пятницам в 10:30 часов и воскресеньям в 17:00 часов.

- А с 10 июня, откроется прямой рейс по новому направлению в Читу, который будет выполняться по субботам: вылет из Сочи в 10:30, прилет в Читу в 23:40, - уточнили в пресс-службе сочинского аэропорта.