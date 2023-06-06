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НовостиОбщество6 июня 2023 4:43

Прямые рейсы из Сочи на Дальний Восток вновь возобновили

Рейсы будут выполняться на регулярной основе на комфортабельных лайнерах Airbus А330
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Прямые рейсы из Сочи на Дальний Восток вновь возобновили.

Прямые рейсы из Сочи на Дальний Восток вновь возобновили.

Фото: Олег УМАРОВ

Прямые рейсы из Сочи на Дальний Восток вновь возобновили. Первый самолет отправился 5 июня в Хабаровск. В этот город рейсы будут осуществляться по понедельник и средам в 10:30 часов. Полеты возобновила авиакомпания iFly.

Кроме этого, с 9 июня можно будет улететь во Владивосток. Полеты из Сочи начнут осуществляться по пятницам в 10:30 часов и воскресеньям в 17:00 часов.

- А с 10 июня, откроется прямой рейс по новому направлению в Читу, который будет выполняться по субботам: вылет из Сочи в 10:30, прилет в Читу в 23:40, - уточнили в пресс-службе сочинского аэропорта.