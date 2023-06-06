Реки в Лабинском районе поднялись до 150 см

Реки бушуют в Лабинске

Над Лабинским районом несколько дней шли ливни, реки вышли из берегов. Из-за непрекращающихся дождей под воду ушли населенные пункты трех сельских поселений - Владимирского, Зассовского и Упорненского.

- По состоянию на 05:30 часов 6 июня, в результате подъема уровня воды в реках Кукса и Неволька, во Владимирском сельском поселении, по предварительным данным, подтоплены три домовладения и 33 дворовых территории, - сообщил глава района Владимир Забураев.

Река Неволька здесь по-прежнему превышает опасных отметок, река Кукса уменьшилась на 11 см - находится в норме.

В настоящий момент в городе Лабинске вода в реке Лаба увеличилась на 20 см, в реке Кукса превышает уровень опасного явления на 30 см. А уровень воды в реке Неволька остался без изменений на опасной отметке в 150 см.

- Ночью на телефоны горячей линии звонки от жителей не поступали. Держим ситуацию на контроле, - добавил глава района.