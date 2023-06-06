Детский сад на Западном обходе в Краснодаре возобновил работу после подтопления

Работы по откачке воды завершены, а последствия ликвидированы.

Детский сад “Стрекоза” на Западном обходе в Краснодаре вновь заработал после подтопления. Работы по откачке воды завершены, а последствия ликвидированы.

— Вода ушла, территория убрана. Сразу же обзвонили родителей, предупредили, что детский сад сегодня работает, — рассказал и.о. директора департамента образования Александр Звягинцев.

Напомним, что объект закрылся 5 июня из-за подтоплений. Накануне, 4 июня, на Краснодар обрушился сильный ливень. Тогда в городе выпало больше среднемесячной нормы осадков.

- Вероятной причиной подтопления детского сада «Стрекоза» стало переполнение резервуара для накопления дождевых вод. Воде некуда было уходить, и она подтопила территории, - уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, сейчас специалистам предстоит оценить причиненный ущерб. Территорию детсада будет восстанавливать застройщик в рамках гарантийных обязательств.