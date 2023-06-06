Под Анапой отключат свет 6 июня

Под Анапой отключат свет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Под Анапой не будет света 6 июня. Частичное отключение электроэнергии возможно из-за плановых работ.

- Света не будет с 08:00 до 18:00 в станице Гостагаевская на улицах Мира, Советская, Колхозная, Свободная, Линейная, Почтовая, Комсомольская. В поселке Уташ на улицах Зеленая, Мира, проспект Мира, Молодежная, Новая, Центральная и в переулке Южный, - сообщили «Россети Кубань».

Также отключения пройдут в поселке Верхнее Джемете на улице Роз и в хуторе Красный на улицах Роз, Северная, Южная, Придорожная, на проспекте Восточный и в переулке переулке Горный.

Кроме того, с 09:00 до 18:00 возможно снижение уровня напряжения сети на 5-10% в хуторах Усатова Балка, Тарусин, Рассвет, Заря и станице Анапская.