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НовостиОбщество6 июня 2023 6:08

Незаконную гостиницу снесут в Краснодаре за счет собственника

Иск в отношении собственника гостиницы подала администрация
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Собственника оштрафовали за неисполнение требований суда.

Собственника оштрафовали за неисполнение требований суда.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Краснодаре снесут незаконную гостиницу. Работы по ликвидации уже начались. Здание построили без соответствующего разрешения на улице имени Бершанской. К слову, иск в отношении собственника подала администрация города.

- Земельный участок под этот объект в свое время не был выделен в установленном порядке, а строения возведены незаконно, - подтвердили информацию в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, суд встал на сторону мэрии. Было принято решение о демонтаже гостиницы за счет владельца. Кроме этого, собственника оштрафовали за неисполнение требований суда.