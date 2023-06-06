Незаконную гостиницу снесут в Краснодаре за счет собственника

Собственника оштрафовали за неисполнение требований суда. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Краснодаре снесут незаконную гостиницу. Работы по ликвидации уже начались. Здание построили без соответствующего разрешения на улице имени Бершанской. К слову, иск в отношении собственника подала администрация города.

- Земельный участок под этот объект в свое время не был выделен в установленном порядке, а строения возведены незаконно, - подтвердили информацию в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, суд встал на сторону мэрии. Было принято решение о демонтаже гостиницы за счет владельца. Кроме этого, собственника оштрафовали за неисполнение требований суда.