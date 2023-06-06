Теннисисты из Краснодара забрали золото на первенстве края

На соревнования приехали ребята из Сочи, Анапы, Новороссийска и столицы Кубани.

В Сириусе прошли соревнования первенства Краснодарского края по теннису среди юношей и девушек до 13 лет. Спортсмены боролись за первое место с 29 мая по 4 июня.

- На соревнования приехали ребята из Сочи, Анапы, Новороссийска и столицы Кубани. Воспитанники краснодарской спортшколы № 7 забрали все золото соревнований, - сообщили в пресс-службе администрации кубанской столицы.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, самым лучшим среди юношей стал Кирилл Рощектаев, среди девушек — Веста Удалова. К слову, ребята попали в состав сборной Краснодарского края.