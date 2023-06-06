Школу и детский сад на Северной Бытхе в Сочи строят в две смены

В новую школу поступят 1100 учеников, в детсад - 300 воспитанников Фото: Иван МАКЕЕВ

Строительство школы и детского сада на Северной Бытхе в Сочи идет усиленными темпами. В две смены работают более 260 специалистов и 60 единиц техники.

Открытия этих объектов ждут сотни семей. В новую школу поступят 1100 учеников, в детсад - 300 воспитанников. Что, конечно, существенно разгрузит учреждения образования микрорайона и позволит уйти в них от второй смены.

Работы усложняет непростой рельеф. Требуется масштабное укрепление. В школе сейчас ведутся монолитные работы, устройство дороги. Этот объект уникальный, первая в Краснодарском крае школа с эксплуатируемой кровлей - на крыше обустроят спортивные площадки.

Детский сад уже получает свои очертания, залито перекрытие второго этажа. Всего возведут четыре трехэтажных корпуса.

- Объекты возводят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Мы ежедневно контролируем качество и сроки выполнения работ, чтобы в 2024 году дети начали учебу в новых современных классах и группах, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.