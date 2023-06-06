Детсад, реабилитационный центр, подстанцию скорой помощи отреставрируют в микрорайоне Черемушки Сочи

В микрорайоне планируют отремонтировать детский сад №46.

В Адлерском районе Сочи администрация провела встречу с жителями микрорайона Черемушки. Здесь проживает около 18 тысяч человек. В микрорайоне планируют отремонтировать детский сад № 46. В учреждении появится 80 дополнительных мест. Кроме этого, планируется реконструировать Адлерский реабилитационный центр, подстанцию скорой медицинской помощи и здание женской консультации в переулке Революции.

- Также в планах – модернизация Адлерской теннисной академии, размещение спортзала и шести спортивно-игровых площадок с уличными тренажерами и элементами воркаута, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

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