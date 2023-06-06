На Кубани в очереди на Керченскую переправу стоит 191 машина Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани в очереди на Керченскую паромную переправу стоит 191 машина. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

За сутки паромы «Мария» и «Керченский-2» перевезли в Крым 117 машин и около 220 пассажиров. Автомобили, ожидающие в очереди, находятся на накопительной парковке в поселке Ильич.

– На месте дежурят волонтеры. Остальные накопительные площадки выведены в резерв, – уточнили в краевом оперштабе.

Напомним, проезд грузовиков к Керченской паромной переправе остается частично закрытым. Ограничения ввели 27 октября.

Под исключение попадают автомобили, перевозящие товары первой необходимости, грузы военного назначения, лекарства, специальные и скоропортящиеся грузы.