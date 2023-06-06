В Анапе продолжает действовать запрет на использования надувных плавсредств. Фото: https://t.me/kurortanapa

В Анапе продолжает действовать запрет на использование матрасов и катамаранов в море. Ограничения ввели из-за поднявшегося ветра.

- В связи с усилением отжимного северо-восточного ветра, использование надувных плавательных средств в море запрещено, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Местных жителей и туристов просят быть осторожными на море, соблюдать меры личной безопасности и не подвергать неоправданному риску жизнь и здоровье.