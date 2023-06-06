Специалисты проведут прием жителей с 6 по 8 июня Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Мобильный комплекс «Диспансеризация» посетит Красноармейский район Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Специалисты 6 июня примут жителей в станице Старонижестеблиевской по улице Красной. 7 июня мобильный комплекс остановится в станице Новомышастовской по улице Красной, 14, а 8 июня – в поселке Октябрьском по улице Школьной, 7.

Жители, в частности, сдадут общий и биохимический анализы крови, сделают УЗИ, ЭКГ и антропометрию, пройдут маммографию и флюорографию.

– Такие выезды – это возможность пройти диспансеризацию жителям отдаленных районов, – отметила главный специалист по амбулаторно-поликлинической помощи министерства здравоохранения региона Инга Шелестова.

Мобильный комплекс «Диспансеризация» посещает муниципалитеты края еженедельно. С начала года врачи побывали в 34 населенных пунктах и обследовали более 1,8 тысячи человек.