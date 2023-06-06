На планерке парламентарии обсудили реализацию подпрограммы «Пожарная безопасность» в регионе

На состоявшемся в краевом парламенте планерном совещании депутаты рассмотрели выполнение мероприятий подпрограммы «Пожарная безопасность» краевой госпрограммы «Обеспечение безопасности населения».

Открывая работу, руководитель Заксобрания напомнил, что для тушения пожаров, защиты людей и имущества от воздействия огня на Кубани создана государственная противопожарная служба Краснодарского края, которой в текущем году исполнилось 15 лет.

«За прошедшие годы пожарные совершили десятки тысяч выездов на тушение пожаров различной сложности, ликвидацию автоаварий, чрезвычайных ситуаций. Есть видимые успехи, но и проблемные моменты еще остаются», – подчеркнул Юрий Бурлачко.

В настоящее время краевая противопожарная служба включает 39 филиалов (пожарных частей) общей численностью 869 человек. Под их прикрытием находится 325 населенных пунктов численностью 426 тысяч человек, свыше 500 соцобъектов.

В рамках подпрограммы в крае осуществляется строительство пожарных депо. В июле прошлого года была открыта новая пожарная часть в селе Бужор Анапского района. В этом году начато проектирование 3 пожарных депо в Тихорецком, Каневском и Усть-Лабинском районах.

При этом руководитель ЗСК поручил двум комитетам парламента во взаимодействии с министерством ГО и ЧС и депстроем изучить опыт ростовских коллег с быстровозводимыми модульными зданиями для пожарных.

«Мы готовы подключаться к решению этих и других вопросов. Для нас главное обеспечить безопасность кубанцев, туристов. На азово-черноморском побережье прогнозируется серьезный рост турпотока. Сегодня, несмотря на погодные условия, люди уже едут на Кубань. Мы ожидаем увеличение отдыхающих до 17 млн человек. И их безопасность – наша общая задача», – заключил руководитель кубанского парламента Юрий Бурлачко.