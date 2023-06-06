Парк благоустраивают в Староминском районе Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Парк благоустраивают в Староминском районе Кубани. Общественную территорию обновляют в поселке Рассвет. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Зеленую зону по улице Мира приводят в порядок по нацпроекту «Жилье и городская среда». На территории площадью 2,15 га выполнили демонтажные работы. В настоящее время специалисты подготавливают площадку перед ДК и укладывают тротуарную плитку.

– После завершения всех работ это будет современный многофункциональный парк для прогулок и отдыха жителей поселка, – отметил врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник. – Также на территории предусмотрена возможность проведения культурно-массовых мероприятий.

Напомним, в 2023 году в Краснодарском крае по нацпроекту приводят в порядок 142 зеленые зоны.