Трансформаторы заменили на основных подстанциях Краснодара

На основных подстанциях города уже заменили трансформаторы и модернизировали кабельные линии.

Мэр Краснодара Евгений Наумов обсудил готовность к сезону пиковых нагрузок с основными поставщиками электроэнергии. Большинство жителей кубанской столицы летом начинают использовать кондиционеры. Из-за нагрузки иногда вырубается электроэнергия.

- Летом у нас максимальное потребление электричества. Мы должны быть полностью готовы, - подчеркнул мэр Краснодара Евгений Наумов.

К слову, на основных подстанциях города уже заменили трансформаторы и модернизировали кабельные линии. Если произойдет авария, то была создана оперативная группа из 65 бригад для устранения проблем.

- Поручил департаменту городского хозяйства и ТЭК тесно взаимодействовать с энергетиками и контролировать исполнение программ, направленных на повышение надежности системы электроснабжения, - заключил Евгений Наумов.