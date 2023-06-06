Фото: Роскадастр Кубани

В Роскадастре Кубани рассказали о выборе кадастрового инженера. Гражданам озвучили основные виды документов, которые оформляет специалист.

Кадастровым инженером считается физическое лицо, которое является членом саморегулируемой организации. Как правило, специалист занимается подготовкой документов в сфере государственного кадастрового учета. Кадастровый инженер, в частности, оформляет такие документы, как:

– межевой план – при подготовке документов для установления местоположения границ и площади земельного участка, учет изменений земельного участка;

– технический план – при подготовке сведений для постановки на учет сооружения, помещения, машино-места, объекта незавершенного строительства, учета его изменений или учета его части;

– акт обследования – при подготовке документов для снятия с кадастрового учета соответствующих объектов;

- карту-план территории – составляется по результатам выполнения комплексных кадастровых работ;

– проект межевания территории – формируется с целью разграничения отдельных участков.

– Для осуществления деятельности кадастровый инженер должен соответствовать профессиональным стандартам: быть индивидуальным предпринимателем или работником юридического лица, – отметил замдиректора, главный технолог филиала ППК «Роскадастр» по региону Андрей Власенко.

Проверить, в какую саморегулируемую организацию входит кадастровый инженер, можно на сайте Росреестра. Для этого необходимо перейти в раздел «Деятельность» - «Ведение реестров СРО и их членов» - «Реестры саморегулируемых организаций». Краевое управление Росреестра ежеквартально формирует рейтинг кадастровых инженеров, которые работают в крае.

– Рейтинг позволяет инвесторам, гражданам проверять информацию о специалистах, осуществляющих деятельность на территории региона, получать представление об их результативности при подготовке документов по проведению кадастровых работ, – отметил замруководителя Управления Росреестра краю Сергей Осипов.

Отмечается, что при выборе кадастрового инженера необходимо узнать, не имеет ли специалист долги по налогам либо не является банкротом. Стоит изучить отзывы тех, кто воспользовался услугами специалисты. После выбора с кадастровым инженером заключается договор. В документе указываются все выполняемые специалистом работы, сроки и стоимость. К договору прилагается смета, которая утверждена заказчиком, и задание на выполнение работ.

– Обращаем внимание, что запросы по допущенным сотрудником нарушениям обрабатываются СРО, в котором тот состоит, – уточнили в Роскадастре Кубани. – За внесение заведомо ложной информации в межевой и технический план, акт обследования для кадастровых инженеров предусмотрены дисквалификация, административная и уголовная ответственность.