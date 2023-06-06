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НовостиЗдоровье6 июня 2023 9:27

На Кубани за неделю выявили 174 новых случая заболевания COVID-19

Самому младшему пациенту месяц
Светлана ОВДЕЙ
За неделю от осложнений заболевания скончались пять пациентов Фото из архива КП

За неделю от осложнений заболевания скончались пять пациентов Фото из архива КП

На Кубани за неделю выявили 174 новых случая заболевания COVID-19. Самому младшему пациенту месяц, а самому старшему – 96 лет. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре с 29 мая по 2 июня заболели 68 человек, в Сочи – 26, в Горячем Ключе –10, в Геленджике – пять. По четыре пациента прибавилось в Анапе, Новороссийске, Белореченском, Кавказском, Курганинском Лабинском, Усть-Лабинском районах, по три – в Армавире, Апшеронском, Динском, Ейском, Крымском, Северском, Славянском, Темрюкском муниципалитетах.

В Абинском, Белоглинском, Мостовском, Туапсинском районах получено по два положительных результата, в Гулькевичском, Крыловском, Приморско-Ахтарском, Тбилисском, Тихорецком – по одному.

За неделю в крае от осложнений заболевания скончались пять пациентов. С выздоровлением выписаны 222 человека.