За неделю от осложнений заболевания скончались пять пациентов Фото из архива КП

На Кубани за неделю выявили 174 новых случая заболевания COVID-19. Самому младшему пациенту месяц, а самому старшему – 96 лет. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре с 29 мая по 2 июня заболели 68 человек, в Сочи – 26, в Горячем Ключе –10, в Геленджике – пять. По четыре пациента прибавилось в Анапе, Новороссийске, Белореченском, Кавказском, Курганинском Лабинском, Усть-Лабинском районах, по три – в Армавире, Апшеронском, Динском, Ейском, Крымском, Северском, Славянском, Темрюкском муниципалитетах.

В Абинском, Белоглинском, Мостовском, Туапсинском районах получено по два положительных результата, в Гулькевичском, Крыловском, Приморско-Ахтарском, Тбилисском, Тихорецком – по одному.

За неделю в крае от осложнений заболевания скончались пять пациентов. С выздоровлением выписаны 222 человека.