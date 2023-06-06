Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани водитель ВАЗ врезался в школьников на мотоцикле. Авария произошла 5 июня около 21:00 в районе 3 км автодороги «Кропоткин - Темижбекская» в Кавказском районе.

– По предварительным данным, 37-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ 21074, при повороте налево не уступил дорогу и допустил столкновение с мотоциклом под управлением 14-летнего юноши, который управлял мототехникой, не имея права управления, – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В результате ДТП пострадали водитель мотоцикла и его 13-летний пассажир. Подростков с травмами госпитализировали. Уточняется, что школьники ехали на мотоцикле без мотошлемов и экипировки.

– Материалы по данному факту будут направлены на комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер к несовершеннолетнему и к его родителям, – добавили в пресс-службе ГИБДД по краю.