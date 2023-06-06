Первая промышленная спартакиада «Мы побеждаем» состоялась в Армавире

Всего в спартакиаде участвовали 60 работников промышленных предприятий.

В Армавире состоялась первая промышленная спартакиада «Мы побеждаем». В ней участвовали четыре ведущие промпредприятия Краснодарского края.

– Спартакиада объединила настоящих профессионалов, целеустремленных, решительных людей, искренне любящих свою малую родину и страну, дело, которому посвятили себя, - сообщил министр промполитики региона Дмитрий Хмелько

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, во время спартакиады участники сдали нормы ГТО, состязались в мини-футболе. Также прошли соревнования по настольному теннису. Всего в спартакиаде участвовали 60 работников промышленных предприятий.