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НовостиОбщество6 июня 2023 9:33

Первая промышленная спартакиада «Мы побеждаем» состоялась в Армавире

Ее участниками стали представители четырех ведущих промпредприятий Краснодарского края
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Всего в спартакиаде участвовали 60 работников промышленных предприятий.

Всего в спартакиаде участвовали 60 работников промышленных предприятий.

В Армавире состоялась первая промышленная спартакиада «Мы побеждаем». В ней участвовали четыре ведущие промпредприятия Краснодарского края.

– Спартакиада объединила настоящих профессионалов, целеустремленных, решительных людей, искренне любящих свою малую родину и страну, дело, которому посвятили себя, - сообщил министр промполитики региона Дмитрий Хмелько

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, во время спартакиады участники сдали нормы ГТО, состязались в мини-футболе. Также прошли соревнования по настольному теннису. Всего в спартакиаде участвовали 60 работников промышленных предприятий.