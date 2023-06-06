Подготовку к выставке обсудили на краевом совещании Фото: пресс-служба администрации региона

Кубань представит главные достижения на Международной выставке-форуме «Россия». Подготовку к мероприятию обсудили на совещании под председательством вице-губернатора Александра Руппеля.

Масштабную экспозицию откроют 4 ноября в Москве на площадке ВДНХ. Она продлится до 12 апреля 2024 года. В выставке поучаствуют 89 регионов России, в том числе Краснодарский край.

В экспозиции Кубани на центральном мультимедийном экране представят туристический, аграрный и промышленный потенциал, красочные фотозоны и информационные стенды об интересных местах Краснодарского края. Кроме того, будут задействованы интерактивные столы и сенсорные панели. На стенде в том числе презентуют лучшие практики и инновации в направлениях культуры, здравоохранения, образования и спорта.

– Мы можем с гордостью представить крупные достижения региона за последние годы в экономической, инфраструктурной, технологической и социальной сферах. Сейчас разрабатываем дизайн-проект краевого стенда, – отметил Александр Руппель. – Также Кубань примет активное участие в деловой и культурной программе, ярмарке и информационном наполнении сайта выставки.

Уточняется, что на международной выставке организуют Дни регионов, Деловые недели, культурно-развлекательные мероприятия, кулинарные фестивали и ярмарки.