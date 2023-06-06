На Кубани подрядчик украл 57 млн рублей при строительстве водовода

Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы Фото из архива КП

На Кубани осудят подрядчика за хищение 57 млн рублей при строительстве водовода. Расследование уголовного дела завершено. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, 42-летний директор проектно-производственного предприятия ранее заключил муниципальный контракт на проектирование и строительство водовода. Но для выполнения работ руководитель поставил б/у стальную трубу, которая не соответствовала требованиям. Позже подрядчик предоставил заказчику поддельные сертификаты завода-изготовителя.

– Данная труба не соответствовала объемам и требованиям нормативно-технической документации. Бюджету Краснодарского края причинен ущерб в сумме около 57 млн рублей, – уточнили в пресс-службе МВД по краю.

В настоящее время уголовно дело направили для рассмотрения в суд. Теперь обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы по статье о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.