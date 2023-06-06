Курорт «Роза Хутор» и TravelLine запустили портал для MICE-рынка

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

«Роза Хутор» активно развивает MICE-направление своей деятельности и является одним из лидеров рынка делового туризма страны. Современная инфраструктура курорта позволяет провести практически любое корпоративное мероприятие. Здесь работает многофункциональный концертный зал «Роза Холл» вместимостью до 2000 человек, действуют 30 конференц-залов с лучшим техническим оснащением в горах Сочи, есть такие интересные и необычные площадки: Лайзо Парк, этнокомплекс «Моя Россия» и горный кемпинг «Нахазо». Курорт также обладает развитой отельной базой и может предложить самые разнообразные варианты размещения.

Руководитель управления корпоративных продаж курорта «Роза Хутор» Анна Ренейская отмечает: «Ежегодно у нас проходит более 500 культурных, спортивных, развлекательных и деловых мероприятий. Серьезным преимуществом курорта является и большой выбор дополнительных активностей в пешей доступности от объектов размещения, причем, вне зависимости от времени года. Учитывая интенсивность развития MICE-направления, мы решили усовершенствовать наш сервис и создать совместно с партнером TravelLine специальный портал, который значительно облегчает логистику любого мероприятия как для организаторов, так и для участников».

Портал Pro.MICE предоставляет организаторам событий специальные условия на размещение и услуги курорта, широкий спектр отелей под любой бюджет, определенные квоты мест. Благодаря тому, что участники мероприятий могут самостоятельно на портале забронировать себе услуги и номера в отелях, у организаторов появляется больше времени для содержательной подготовки событий. Участникам ивентов, проходящих на «Роза Хутор», портал полезен для самостоятельного выбора проживания и услуг, которые при этом можно оплатить не только картой, но и по безналичному расчету от юридического лица. По словам Анны Ренейской, с момента запуска портала его возможностями уже воспользовались более тысячи участников пяти MICE-мероприятий, включая крупный фестиваль «От винта».

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

Развитием направления MICE на курорте занимается управление корпоративных продаж, которое обеспечивает сопровождение полного цикла подготовки, организации и проведения мероприятий. В его функционал входит централизованная координация работы отелей, ресторанов, открытых площадок курорта и разработка специальных предложений с учетом полного объема услуг курорта. Основная задача подразделения — помочь заказчику организовать корпоративное мероприятие на «Роза Хутор» на самом высоком уровне.

Курорт «Роза Хутор» и IT-компания TravelLine сотрудничают с 2015 года. В этом году было принято решение автоматизировать организацию проживания участников мероприятий. TravelLine разработал специальную форму бронирования для портала Pro.MICE. С помощью этой формы гости могут самостоятельно бронировать отели и услуги курорта «Роза Хутор». Теперь организаторы не тратят время на сбор данных о гостях, распределение по категориям, а также передачу информации в отели и ее сверку.

Портал Pro.MICE

«Роза Хутор» — круглогодичный горный курорт мирового класса, крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер. Зимой к услугам отдыхающих горнолыжные трассы, спроектированные лучшими мировыми экспертами. Летом активным спросом пользуются пешие и веломаршруты по живописным горным склонам. Начиная с 2013 года, «Роза Хутор» признается лучшим горнолыжным комплексом России по версии World Ski Awards. Курорт дважды являлся обладателем награды Travellers’ Choice по версии популярного сервиса Tripadvisor, войдя в число лучших достопримечательностей мира.

IT-компания TravelLine, работает рынке ПО для отельного бизнеса с 2008 года. Ей удалось создать целую экосистему, которая закрывает все потребности отельеров. Инструментами TL пользуются 12 000+ отелей, санаториев, загородных объектов и других средств размещения.

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