Систему теплоснабжения подготавливают к зиме в Сочи

Все работы планируют завершить до 1 сентября.

В Сочи начали подготавливать систему теплоснабжения к осени и зиме. Организации уже составили график гидравлических испытаний.

– Работы выполнены в 155 многоквартирных жилых домах, а также 12 объектах социально-культурной сферы, присоединенных к централизованным сетям теплоснабжения, – сообщил директор департамента городского хозяйства Петр Северов.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, во всех котельных выполняется плановый ремонт. А при необходимости проводят замену оборудования. Все работы планируют завершить до 1 сентября.