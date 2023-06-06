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НовостиОбщество6 июня 2023 11:03

В Новороссийске школьникам могут аннулировать результаты ЕГЭ по русскому языку из-за ошибки организаторов

Решение примет Государственная экзаменационная комиссия
Светлана ОВДЕЙ
Решение вынесет Государственная экзаменационная комиссия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Решение вынесет Государственная экзаменационная комиссия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новороссийске школьникам могут аннулировать результаты ЕГЭ по русскому языку. Их могут не засчитать из-за ошибки организаторов.

Все произошло 29 мая при сдаче экзамена в городской школе №22. Во время выполнения работ в аудиториях находились орфографические словари, что по правилам ЕГЭ запрещено, пишет «Новороссийский рабочий».

Родители учеников обеспокоились тем, что результаты работ их детей аннулируют. Как сообщила муниципальный координатор ЕГЭ Наталья Бобровная, по этому факту проводится расследование.

После рассмотрения и проведения процедур соответствующее решение вынесет Государственная экзаменационная комиссия.