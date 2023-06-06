В Новороссийске школьникам могут аннулировать результаты ЕГЭ по русскому языку из-за ошибки организаторов

Решение вынесет Государственная экзаменационная комиссия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новороссийске школьникам могут аннулировать результаты ЕГЭ по русскому языку. Их могут не засчитать из-за ошибки организаторов.

Все произошло 29 мая при сдаче экзамена в городской школе №22. Во время выполнения работ в аудиториях находились орфографические словари, что по правилам ЕГЭ запрещено, пишет «Новороссийский рабочий».

Родители учеников обеспокоились тем, что результаты работ их детей аннулируют. Как сообщила муниципальный координатор ЕГЭ Наталья Бобровная, по этому факту проводится расследование.

После рассмотрения и проведения процедур соответствующее решение вынесет Государственная экзаменационная комиссия.