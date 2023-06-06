Кубанские спортсменки завоевали пять медалей на Кубке России по стрельбе из лука Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанские спортсменки завоевали пять медалей на Кубке России по стрельбе из лука. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Соревнования по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата проходили в Тульской области. В них участвовали около 100 человек из 17 регионов страны, в том числе три спортсменки из Краснодарского края.

Кубок России проходил на дистанции 50-70 метров в личных и командных соревнованиях в классическом, блочном луке и в классе W1. По результатам выступлений Маргарита Сидоренко и Светлана Баранцева из Новороссийска взяли «золото» командного разряда в дисциплине классический лук. Кроме того, Светлана Баранцева заняла первое место, а Маргарита Сидоренко – второе в личном разряде по спортивной дисциплине. Юлия Алексеева из Красноармейского района завоевала «бронзу» в личном разряде в состязаниях по блочному луку.

– Спортсменки показали достойный результат. Турнир стал подготовительным этапом перед стартом на Летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Соревнования пройдут в июне в городе Алексин, – сообщил министр физической культуры и спорта региона Серафим Тимченко. – Желаю девушкам удачи и победы.

В настоящее время на Кубани физкультурой и спортом занимаются более 93 тысяч человек с ограниченными возможностями, в том числе свыше 17 тысяч – с поражением опорно-двигательного аппарата. А в сборную России по спорту ПОДА входит более 40 спортсменов.