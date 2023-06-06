Ограничения будут действовать с 06:00 и до окончания мероприятия Фото: krd.ru

В центре Краснодара временно перекроют участок улицы Гоголя. Движение ограничат 8 июня доля проведения краевого мероприятия в честь Дня социального работника Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, с 06:00 и до окончания мероприятия водители не смогут проехать по участкам от Красноармейской до Красной и от Красной до Рашпилевской. Кроме того, с 06:00 здесь организуют автомобильную стоянку участников и гостей праздника.

Схема ограничения движения Фото: krd.ru

– А с 22:00 7 июня отрезки ул. им. Гоголя от ул. Красноармейской до ул. Красной и от ул. Красной до ул. Рашпилевской освободят от транспортных средств, – уточнили в пресс-службе мэрии.

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать маршрут.