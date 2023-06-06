Премьер-министр Кубы прилетел в Сочи для участия в саммите

Перед саммитом ЕАЭС на курорте провели комплексную подготовку, усилили меры безопасности.

Сегодня в Сочи прибыл премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус. Мэр города Алексей Копайгородский принял участие во встрече делегации дружественного государства в международном аэропорту курорта.

В программе рабочего визита участие в саммите Евразийского экономического союза, который стартует курорте уже завтра. В Сочи 7-9 июня на заседании совета глав правительств Содружества Независимых Государств и Евразийского межправительственного совета ожидают представителей десяти стран.

- Сочи — исторически один из центров международной политики в России. В нашем городе обсуждаются и принимаются важные решения на уровне государств, происходит укрепление международных связей и поиск новых возможностей для сотрудничества, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Перед саммитом ЕАЭС на курорте провели комплексную подготовку, усилили меры безопасности. Слаженная и скоординированная работа всех ведомств и структур позволит провести крупное политическое событие на высоком организационном уровне.