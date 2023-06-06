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НовостиОбщество6 июня 2023 12:20

Премьер-министр Кубы прилетел в Сочи для участия в саммите

Всего ожидают представителей 10 стран
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Перед саммитом ЕАЭС на курорте провели комплексную подготовку, усилили меры безопасности.

Перед саммитом ЕАЭС на курорте провели комплексную подготовку, усилили меры безопасности.

Сегодня в Сочи прибыл премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус. Мэр города Алексей Копайгородский принял участие во встрече делегации дружественного государства в международном аэропорту курорта.

В программе рабочего визита участие в саммите Евразийского экономического союза, который стартует курорте уже завтра. В Сочи 7-9 июня на заседании совета глав правительств Содружества Независимых Государств и Евразийского межправительственного совета ожидают представителей десяти стран.

- Сочи — исторически один из центров международной политики в России. В нашем городе обсуждаются и принимаются важные решения на уровне государств, происходит укрепление международных связей и поиск новых возможностей для сотрудничества, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Перед саммитом ЕАЭС на курорте провели комплексную подготовку, усилили меры безопасности. Слаженная и скоординированная работа всех ведомств и структур позволит провести крупное политическое событие на высоком организационном уровне.