Дом купца Лихацкого в Краснодаре готовят к реставрации Фото: городской департамент строительства

Дом купца Лихацкого в Краснодаре готовят к реставрации. Об этом сообщили в городском департаменте строительства.

Здание, построенное в начале XIX века, находится по улице Красной, 188а. Дом купца Лихацкого входит в перечень объектов культурного наследия краевого значения.

– Специалисты департаментов и МКУ «Единая служба заказчика» провели экспертную оценку объекта. Она ляжет в основу технических требований к реставрации будущего здания музея, – уточнили в департаменте строительства Краснодара.

Напомним, в феврале 2020 года депутаты городской думы согласовали выделить 45,9 млн рублей на реконструкцию дома купца Лихацкого. В 2021 году на проект отводилось 5,9 млн рублей, а в бюджете на 2021 год зарезервировали 40 млн рублей.

В сентябре 2020 года в Краснодаре заключили контракт с ООО «Еврогрупп СПБ». Компания предложила выполнить работы за 12,91 млн рублей – инженерные изыскания, эскизный проект с согласованием в региональном управлении госохраны объектов культурного наследия. Но организация не выполнила обязательства в установленный срок – до 27 сентября 2021 года.

В марте 2023 года в Краснодаре выбрали нового подрядчика - московскую компанию. Сумма контракта составляет 8,4 млн рублей.