В Сочи усилили меры безопасности перед саммитом Евразийского межправительственного совета

Перед важной встречей на курорте усилили меры безопасности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи с 7 по 9 июня состоится заседание совета глав правительств Содружества Независимых Государств и Евразийского межправительственного совета. На встречу прилетят представители 10 стран. К саммиту готовились заранее. Была проведена комплексная подготовка.

- В нашем городе обсуждаются и принимаются важные решения на уровне государств, происходит укрепление международных связей и поиск новых возможностей для сотрудничества, - отметил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Перед важной встречей на курорте усилили меры безопасности. К слову, в Сириусе даже ограничили движение транспорта в дни, когда будет проходить саммит.

- Уверен, слаженная и скоординированная работа всех ведомств и структур позволит провести крупное политическое событие на высоком организационном уровне, - заключил Алексей Копайгородский.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус уже прибыл на курорт.