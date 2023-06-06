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НовостиОбщество6 июня 2023 12:30

В Сочи усилили меры безопасности перед саммитом Евразийского межправительственного совета

Крупное политическое событие проведут на высоком организационном уровне
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Перед важной встречей на курорте усилили меры безопасности.

Перед важной встречей на курорте усилили меры безопасности.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи с 7 по 9 июня состоится заседание совета глав правительств Содружества Независимых Государств и Евразийского межправительственного совета. На встречу прилетят представители 10 стран. К саммиту готовились заранее. Была проведена комплексная подготовка.

- В нашем городе обсуждаются и принимаются важные решения на уровне государств, происходит укрепление международных связей и поиск новых возможностей для сотрудничества, - отметил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Перед важной встречей на курорте усилили меры безопасности. К слову, в Сириусе даже ограничили движение транспорта в дни, когда будет проходить саммит.

- Уверен, слаженная и скоординированная работа всех ведомств и структур позволит провести крупное политическое событие на высоком организационном уровне, - заключил Алексей Копайгородский.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус уже прибыл на курорт.