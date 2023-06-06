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НовостиКарта Кубани6 июня 2023 12:34

В индустриальном техникуме Анапы открыли «Стену героев»

На аллее памяти высадили деревья
Мария ЧАЛАЯ
В Анапском индустриальном техникуме открыли «Стену героев». Фото:t.me/anapaofficial

В Анапском индустриальном техникуме открыли «Стену героев». Фото:t.me/anapaofficial

В индустриальном техникуме Анапы открыли «Стену героев». Здесь находятся изображения героев нескольких поколений.

- Среди бойцов — выпускники АИТ Анастас Фомаиди и Роберт Берекишвили. Рядом с ними на стене изображены деды учредителя техникума Владимира Пономарева – Константин Иванович и Прокофий Иванович. Они погибшие в годы Великой Отечественной войны в битве под Москвой, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что также изображены бойцы СВО из бригады, которая ремонтирует военную технику на передовой в районе Марьинки.

В завершение мероприятия на Аллее памяти техникума гости вместе с женой Анастаса – Кристиной Фомаиди и сыном героя Юрой посадили деревья.