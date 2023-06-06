Горные курорты Сочи и Китая подписали документ о сотрудничестве

Страны планируют оказывать друг другу информационную, образовательную и методическую поддержку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Горные курорты Сочи и Китая подписали меморандум о сотрудничестве. Благодаря этому увеличится турпоток между двумя странами. Кроме этого, начнут развиваться дружеские связи между народами.

К слову, горный курорт Сочи и китайский «Тайву» начнут работать над совместными проектами в области туризма, культурного и оздоровительного отдыха. Кроме этого, на курортах будут проводить различные семинары, конференции. Страны планируют оказывать друг другу информационную, образовательную и методическую поддержку.

- Это поможет курортам в лучшем понимании особенностей горнолыжного, горного, спортивного туризма соседних стран, что в перспективе повысит узнаваемость Сочи среди китайских любителей активного отдыха, - сообщил в пресс-службе администрации российского курорта.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, сотрудничество с зарубежными коллегами открывает отличные перспективы для развития курортов, увеличения турпотока.