Краснодарские предприятия начали подбирать сотрудников при помощи цифровых технологий

Подбор новых сотрудников— процесс трудоемкий. Согласно данным одного из популярных интернет-рекрутментов, количество вакансий в Краснодарском крае достигает 49 784, резюме в 3,5 раза больше - 172 407.

Чтобы найти кандидатов, отвечающих требованиям, ответственным специалистам работодателя приходится тратить немало времени и сил. Необходимо просмотреть резюме кандидатов, а их на профильных сайтах тысячи, проанализировать предыдущие места работы и имеющиеся профессиональные навыки, провести анкетирование и собеседование. Подбор узких специалистов еще более трудоемок. Часто в работе по поиску кадров задействована целая команда работодателя.

Чтобы сэкономить время кадровиков и оптимизировать процесс, компании все больше обращают внимание на современные технологии. Например, Краснодарский компрессорный завод для качественного и оперативного поиска персонала использует цифровой портрет соискателя. Сервисом, позволяющим в оперативные сроки получать всю необходимую для проверки и найма сотрудников информацию, предприятие обеспечила МТС.

Теперь сбор информации о потенциальных сотрудниках здесь происходит автоматизировано - на основе сведений из государственных баз данных и коммерческих источников. С его помощью HR-специалист самостоятельно формирует портрет кандидата, анализирует его послужной список и благонадежность, а также оценивает возможные риски компании.

Внедрение такого цифрового решения позволило Компрессорному заводу автоматизировать процесс сбора и анализа данных сотен кандидатов, а также существенно снизить затраты предприятия по данному функционалу.

- Краснодарский компрессорный завод – отличный пример того, как предприятие с большой историей ищет новые пути развития, оптимизирует привычные рабочие процессы, - отметила директор МТС по работе с корпоративными клиентами в Краснодарском крае Елена Усенко. - Технологии могут и должны работать во благо, брать на себя рутинные процессы и переключать человека на более сложные задачи. ID Scan – по сути виртуальная служба безопасности, которая помогает не допускать ошибок выбора и быть беспристрастным в оценках.