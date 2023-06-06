В Сочи семьи участников СВО смогут бесплатно посещать кинотеатры и музеи

Поддержка семьям мобилизованных и добровольцев также оказывается в рамках работы Координационного совета Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи семьи участников спецоперации получает единые абонементы «Мы вместе». Благодаря программе родители и их дети смогут бесплатно посещать аттракционы в парке, семь музеев, кинотеатры и пройти обследование в частной клинике.

- Поддержка семьям мобилизованных и добровольцев также оказывается в рамках работы Координационного совета, - уточнили в пресс-службе администрации Сочи.

Для справки

Получить единый абонемент можно по адресу: ул. Горького, 15, кабинет 16, с 9:00 до 18:00 (понедельник – четверг), с 9 до 17 часов (пятница). Также узнать информацию подробнее можно по номеру: 266-06-06 (доб. 0244).