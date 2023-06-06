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НовостиОбщество6 июня 2023 13:09

Губернатор Кубани проверил процесс выращивания 11 новых сортов пшеницы

Их выращивают на полях Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко
Мария ЧАЛАЯ
Вениамин Кондратьев осмотрел поля Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вениамин Кондратьев осмотрел поля Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Губернатор Кубани проверил процесс выращивания 11 новых сортов пшеницы. Он осмотрел поля Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко в Краснодаре.

- В этом году мы рассчитываем на достойный урожай. Зерно качественное, увесистое, но сейчас идут дожди. Наша главная задача – сохранить его без потери качества. Все вопросы с приемом и хранением пшеницы необходимо решить в ближайшее время, - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что всего в этом году на 500 гектарах посеяли 87 сортов зерновых колосовых собственной селекции. Среди них проверенные сорта, которые популярны на Кубани, а также в других субъектах ЮФО.