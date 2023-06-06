Вениамин Кондратьев осмотрел поля Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Губернатор Кубани проверил процесс выращивания 11 новых сортов пшеницы. Он осмотрел поля Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко в Краснодаре.

- В этом году мы рассчитываем на достойный урожай. Зерно качественное, увесистое, но сейчас идут дожди. Наша главная задача – сохранить его без потери качества. Все вопросы с приемом и хранением пшеницы необходимо решить в ближайшее время, - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что всего в этом году на 500 гектарах посеяли 87 сортов зерновых колосовых собственной селекции. Среди них проверенные сорта, которые популярны на Кубани, а также в других субъектах ЮФО.