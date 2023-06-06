Видео массовой драки в Краснодаре проверяет полиция

Участников конфликта ищут Фото: кадр из видео

Полиция Краснодара проверяет видео массовой драки в одном из микрорайонов города. В настоящее время участников конфликта ищут. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Все произошло в Восточно-Кругликовском микрорайоне краевого центра. Местные жители засняли на видео драку молодых людей и разместили в соцсетях. На кадрах видно, как толпа подростков окружила одного парня. Один из компании повалил его на землю и начал бить. После нескольких ударов участники конфликта расходятся.

В настоящее время полиция проводит проверку.

– Устанавливаются личности всех участников конфликта, их действиям будет дана правовая оценка, – сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.