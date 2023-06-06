Результаты экзамена будут известны не позднее 21 июня Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани 68 тысяч девятиклассников сдали экзамен по русскому языку. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. На базе школ во всех муниципалитетах организовали 397 пунктов проведения экзамена.

Экзамен по русскому языку – одному из обязательных предметов – состоит из сочинения, сжатого изложения и заданий по различным разделам. На написание работы отводится 3 часа 55 минут. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья выполняют задания на 1,5 часа дольше.

Для получения аттестата девятиклассники должны набрать не менее 15 баллов. Всего за работу максимально можно получить 33 балла. Результаты экзамена учащиеся узнают не позднее 21 июня.

– В этом году ребята впервые смогут увидеть свои работы и полученные баллы на специальном сайте. Для этого необходимо ввести фамилию, имя и отчество, номер паспорта и выбрать из списка регион «Краснодарский край», – отметила министр образования, науки и молодежной политики региона Елена Воробьева.