Пять творческих номеров получили награды Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанские коллективы завоевали пять наград на «Российской школьной весне». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Первый всероссийский фестиваль проходил в Ставрополе с 1 по 5 июня.

Участниками «Российской школьной весны» стали 1,1 тысячи человек из более чем 65 регионов страны.

– И снова кубанская молодежь показала отличные результаты на всероссийском фестивале! – написала вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале. – Краснодарский край был представлен семью творческими номерами, пять из которых получили награды.

Так, лауреатом I степени среди вокалистов стал образцовый ансамбль «Ягодка» Центра развития творчества детей и юношества станицы Северской. Коллектив исполнил песню «Отложим попечение» на гала-концерте закрытия «Российской школьной весны».

Лауреатом III степени в этом же направлении стала Фиона Ниязова из школы №4 Абинска. Спецпризом «За яркое выступление» отмечен детский театр песни «Большая перемена» краевого Дворца творчества.

В танцевальном направлении лауреатом II степени признана Неля Любовецкая из школы №11 станицы Нижнебаканской Крымского района. А спецприз «За яркое внешнее решение» получила Александра Студеникина из школы №1 станицы Выселки. Она выступила с монологом Агафьи Тихоновны из пьесы «Женитьба» Н.В. Гоголя.

Новый проект программы «Российская студенческая весна» реализует Российский Союз Молодежи совместно с Российским движением детей и молодежи «Движение Первых» при поддержке Минпросвещения России.