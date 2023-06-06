Глава Курганинского района опроверг информацию о подъеме уровня воды в реках

В крае действует штормовое предупреждение

Глава Курганинского района Кубани опроверг информацию о подъеме уровня воды в реках. Об этом Андрей Ворушилин написал в своем telegram-канале.

В настоящее время недостоверную информацию массово рассылают в соцсетях. Однако ситуация в муниципалитете находится под контролем.

– В соседних предгорных и горных районах прошли ливневые дожди. Но в нашем районе ситуация под контролем, расставлены дополнительные посты, угрозы подтопления на данный момент нет, – отметил Андрей Ворушилин. – Но еще раз подчеркну, что в наших реках уровень воды благоприятный. Еще раз призываю вас, верьте только проверенным источникам и сохраняйте спокойствие.

Напомним, штормовое предупреждение по сильным дождям с грозами на Кубани продлили до 7 июня включительно.