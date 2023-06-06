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НовостиОбщество6 июня 2023 14:05

Единый ресурс застройщиков обновил рейтинги девелоперов Краснодарского края

В топ-3 застройщиков Кубани по вводу жилья в эксплуатацию вошла ГК «ИНСИТИ»
Фото: пресс-служба «ИНСИТИ»

Фото: пресс-служба «ИНСИТИ»

При формировании рейтинга по каждому застройщику учитываются сданные жилые дома и дома с апартаментами, имеющие опубликованные проектные декларации. К основным критериям отбора относятся объем текущего строительства, объем ввода жилья, потребительские качества ЖК и скорость строительства.

По итогам первых пяти месяцев этого года группа компаний «ИНСИТИ» ввела в эксплуатацию свыше 75 тысяч квадратных метров, что позволило застройщику повысить свои позиции в рейтинге и занять третье место в крае по вводу жилья в эксплуатацию.

Как отмечают в группе компаний, ее отличительная черта - ввод всех строящихся объектов раньше срока. Благодаря этому рейтинг ЕРЗ по показателю соблюдения застройщиком декларируемого срока ввода жилья - 5 из 5 баллов.