Единый ресурс застройщиков обновил рейтинги девелоперов Краснодарского края

Фото: пресс-служба «ИНСИТИ»

При формировании рейтинга по каждому застройщику учитываются сданные жилые дома и дома с апартаментами, имеющие опубликованные проектные декларации. К основным критериям отбора относятся объем текущего строительства, объем ввода жилья, потребительские качества ЖК и скорость строительства.

По итогам первых пяти месяцев этого года группа компаний «ИНСИТИ» ввела в эксплуатацию свыше 75 тысяч квадратных метров, что позволило застройщику повысить свои позиции в рейтинге и занять третье место в крае по вводу жилья в эксплуатацию.

Как отмечают в группе компаний, ее отличительная черта - ввод всех строящихся объектов раньше срока. Благодаря этому рейтинг ЕРЗ по показателю соблюдения застройщиком декларируемого срока ввода жилья - 5 из 5 баллов.