Магомедов Сиражутдин Зейнутдинович объявлен в розыск Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В Краснодаре объявлен в розыск мужчина, напавший на 15-летнего школьника в лифте многоэтажки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. 31-летнего Магомедова Сиражутдина Зейнутдиновича продолжают искать.

Напомним, все произошло 22 мая в доме № 69 на улице Восточно-Кругликовской. По словам матери подростка, неизвестный зашел в лифт с ее сыном. В кабине он начал спрашивать подростка, что тот здесь делает. Школьник ответил незнакомцу, что живет в многоэтажке.

Но мужчина, не поверив подростку, выхватил портфель и набросился на него с кулаками. В результате у парня разбиты нос, губы, сломаны два зуба и поврежден телефон.

В настоящее время здоровью школьника ничего не угрожает. Тем временем нападавшего продолжают искать.

– Личность злоумышленника была установлена, он был объявлен в розыск. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и мотивов совершенного преступления, а также местонахождения подозреваемого, – сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении нападавшего, просят сообщить по телефонам 02, 8-861-250-87-76, 8-861-224-45-59.

- Конфиденциальность гарантирована, - уточнили в ведомстве.