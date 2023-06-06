«Ласточку» из Сочи в Абхазию запустят 8 июня Фото из архива КП

«Ласточку» из Сочи в Абхазию запустят 8 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Международный поезд запустят в связи с высоким спросом. По маршруту будут курсировать стандартные пятивагонные «Ласточки» со всеми удобствами – розетками для подзарядки мобильных устройств, системами климат-контроль и обеззараживания воздуха, туалетными комнатами, светодиодным освещением, специализированными места с креплением для инвалидных колясок.

Так, поезд №921 «Сочи-Гагра» будет отправляться из Сочи в 11:54, а прибывать в Абхазию – в 15:00. «Ласточка» остановится в пунктах Мацеста, Хоста, Адлер, Имеретинский Курорт, о.п. Гагрыпш, о.п. Абаата. Поездки запланированы ежедневно, кроме 21, 26, 31 июля и 5, 10, 15, 20, 25, 30 августа.

Поезд №922 «Гагра-Аэропорт Сочи» будет выезжать из Абхазии в 15:15. В Сочи «Ласточка» прибудет уже в 18:09. По пути запланированы остановки в пунктах о.п. Гагрыпш, о.п. Абаата, Имеретинский Курорт, Адлер, Аэропорт Сочи. Поездки будут осуществляться ежедневно, кроме 21, 26, 31 июля и 5, 10, 15, 20, 25, 30 августа.

«Ласточка» №932 «Аэропорт Сочи – Гагра» отправится от аэропорта Сочи в 18:52. В Гагру поезд прибудет в 21:40. По пути он остановится в пунктах Адлер, Имеретинский Курорт, о.п. Гагрыпш, о.п. Абаата. Рейсы будут осуществляться ежедневно.

Выезд «Ласточки» №924 «Гагра – аэропорт Сочи – Сочи» из Гагры запланирован в 07:30, а прибытие в Сочи – в 11:34. Остановки запланированы в пунктах о.п. Гагрыпш, о.п. Абаата, Имеретинский Курорт, Адлер, Аэропорт Сочи, Адлер, Хоста, Мацеста. Поездки запланированы ежедневно.

– Таможенный и пограничный контроль пассажиров на территории РФ будет проводиться на станции Веселое, на территории Республики Абхазии – на станции Цандрипш, – уточнили в пресс-службе СКЖД. – Граждане России могут оформлять проездные документы и садиться в поезд по внутреннему паспорту.