Клиенты билайн отправили 10 миллионов фото с «33 водопадов» Сочи

Фото КП

Абоненты билайн, посетившие природную достопримечательность «33 водопада» в долине реки Шахе, вблизи аула Большой Кимчай, использовали трафик равный 10 миллионам фотографий в 2023 году*. Туристы, приезжающие за впечатлениями из Сочи, активно делились фото и видео достопримечательности в режиме онлайн.

Это стало возможно благодаря улучшениям сети билайн в Краснодарском крае. На объектах связи, обслуживающих район «33 водопадов» в Сочи, технические специалисты билайн расширили полосы частот для пропуска интернет-трафика и активировали систему Carrier Aggregation. Она позволяет более эффективно задействовать все имеющиеся у оператора частоты. Эти меры позволили на 24% ускорить мобильный интернет по итогам 2022 года и предоставили возможность клиентам билайн пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом в комфортном режиме.

«Популярность курорта Сочи растет. Как известно, в 2022 году город и окрестности посетило более 7 миллионов туристов. Мы активно развиваем сеть 4G в регионе, улучшая ее показатели не только в аэропорту, вокзалах, Олимпийских объектах или горнолыжных трассах, где всегда очень много людей, но и в таких отдаленных и необычных местах, как долина реки Шахе. Сегодня скорость загрузки файлов на объекте «33 водопада» сегодня достигает 20 Мбит/с», - рассказал директор Краснодарского отделения билайн Максим Романько.

Напомним, 2022 году билайн в Краснодарском крае и Республике Адыгея увеличил покрытие сети 4G, модернизировал оборудование, а также запустил технологии VoLTE* («голос через LTE») и VoWiFi** («голос через Wi-Fi»).

*по данным внутренней аналитики ПАО «Вымпелком» за период январь-апрель 2023 года.

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