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НовостиОбщество6 июня 2023 14:55

Следователи рассказали подробности исчезновения из такси дизайнера из Геленджика

Пропавшая в Геленджике 25-летняя дизайнер обманула семью, чтобы уехать в Новороссийск
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
Валентине Гавриловой пришлось объясняться со следователем.

Валентине Гавриловой пришлось объясняться со следователем.

Следователи рассказали подробности исчезновения из такси дизайнера из Геленджика. Напомним, родные сообщили, что 28 мая Валентина Гаврилова пропала, когда села в такси. Девушка якобы торопилась на поезд до Кирова, где должна была попасть на собеседование. Но 6 июня стало известно, что Валентина жива и невредима, а находится она в Новороссийске.

- Во время опроса девушка пояснила следователю, что из-за конфликта с родственницей решила не сообщать ей о своих намерениях уехать в Новороссийск и ввела в заблуждение, сказав, что собирается уехать в Киров, - сообщают «КП» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.

На самом же деле девушка избавилась от своих вещей и телефона. А затем на попутках добралась до Новороссийска. Жила в различных местах города.

- 6 июня 2023 года девушка решила устроиться на работу в один из отелей Новороссийска, где от администратора узнала о том, что ее разыскивают правоохранители, - добавляют в Следкоме Кубани. - Также девушка сообщила следователю, что в отношении нее каких-либо противоправных действий не совершалось.

Сейчас продолжается проведение необходимых проверочных мероприятий. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.