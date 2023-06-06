Валентине Гавриловой пришлось объясняться со следователем.

Следователи рассказали подробности исчезновения из такси дизайнера из Геленджика. Напомним, родные сообщили, что 28 мая Валентина Гаврилова пропала, когда села в такси. Девушка якобы торопилась на поезд до Кирова, где должна была попасть на собеседование. Но 6 июня стало известно, что Валентина жива и невредима, а находится она в Новороссийске.

- Во время опроса девушка пояснила следователю, что из-за конфликта с родственницей решила не сообщать ей о своих намерениях уехать в Новороссийск и ввела в заблуждение, сказав, что собирается уехать в Киров, - сообщают «КП» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.

На самом же деле девушка избавилась от своих вещей и телефона. А затем на попутках добралась до Новороссийска. Жила в различных местах города.

- 6 июня 2023 года девушка решила устроиться на работу в один из отелей Новороссийска, где от администратора узнала о том, что ее разыскивают правоохранители, - добавляют в Следкоме Кубани. - Также девушка сообщила следователю, что в отношении нее каких-либо противоправных действий не совершалось.

Сейчас продолжается проведение необходимых проверочных мероприятий. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.